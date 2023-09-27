انت الان تتابع خبر الفلكي السعودي خالد الزعاق يكشف عن مفاجأة كبيرة ستحدث الليلة أو غدًا ترقبوا الرعب المحدق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الخبير الفلكي السعودي، خالد الزعاق، عن مفاجأة ستحدث في السعودية خلال الساعات القادمة. وأوضح الزعاق أن احتفال المملكة بيومها الوطني سيتزامن مع عبور الشمس لخط الاستواء في الأيام 26 أو 27 أو 28 من سبتمبر، وفي بعض الأحيان يكون في يوم 29 سبتمبر.

وأشار الزعاق إلى أن هذا التزامن يحدث في أول برج الميزان في كل عام، موضحًا أنه في اليوم الوطني السعودي، تكون الشمس عمودية على خط الاستواء بعد أن تعامدت على مدار السرطان.وأضاف الزعاق أن مدار السرطان يمر فوق السعودية، وأن الشمس تعامدت على مدار السرطان قبل 90 يومًا.