انت الان تتابع خبر زوجة امارتية تضرب زوجها كل يوم وتتسبب له بهذا الأمر الكارثي الذي استدعى تدخل الأمن والمحكمه ورد فعل القاضي صادم للغاية! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف رئيس محكمة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي القاضي محمد المطوع، عن حالة طلاق غير اعتيادية تمت بسبب التعرض المتكرر للضرب من قبل زوجة الرجل، التي تمتلك حزامًا في رياضة الكاراتيه. وقد أشار القاضي المطوع إلى أن طلب الطلاق بسبب التعرض للعنف ليس محصورًا فقط على النساء، بل يمكن أن يشمل الرجال أيضًا، كما حدث في هذه الحالة المحددة.

ووفقًا للصحيفة "الإمارات اليوم"، أكد القاضي المطوع أن قانون الأحوال الشخصية ينظم الحياة الأسرية بدءًا من فترة الخطوبة وحتى أدق التفاصيل مثل الهدايا والمهر وأركان الزواج ودور الأطراف في هذه الحياة. وأشار إلى أن هذا القانون متسلسل وسهل، ولكنه يتطلب من الأفراد أن يكونوا مطلعين على تفاصيله وأحكامه.