انت الان تتابع خبر ناقوس الخطر يدق أبواب سوريا..الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف تصعق السوريين بتنبؤات “خطيرة ومزلزلة” هي الأولى من نوعها.. هذا ما سيحدث بعد أيام.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجرت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف مفاجأة غير متوقعة حيث أكدت أن توقعاتها اصابت هذه المرة دولة سوريا، مؤكدة انها ستستعيد مكانتها خلال الايام القادمة.

تنبؤات العرافة اللبنانية جاءت هذه المرة عكس التوقعات، حيث دائما ماتبشرنا بوقوع الزلازل والكوارث والحروب، لكن هذه المرة تنبأت بأيام هادئة.

أكدت ليلى عبد اللطيف أن الفترة القادمة ستكون هادئة وحدوث تطورات اقتصادية وتكنولوجية في عدة مدن عربية، منها مصر والسعودية واهمها سوريا.

واشتعلت السوشيال ميديا بتوقعات العرافة الشهيرة، حيث عبر الجمهور عن اعجابهم بهذه التوقعات الإيجابية.

وقالت "عبد اللطيف" أن السعودية ستشهد انفراجات كبيرة على المستوى الاقتصادي والمالي، وازدهار وانتعاش غير مسبوق في الأسواق.واضافت أنه سيكون هناك تطورات تكنولوجية وطبية كبيرة في السعودية على دور الملك محمد بن سلمان آل سعود، كما توقعت زيارة الرئيس التركي أردوغان للملكة العربية السعودية، وتحسن العلاقات بين البلدين.

وختمت توقعاتها عن السعودية، موضحة انها ستتغلب على أي كارثة طبيعية أو وبائية تصيبها، وسيكون هناك الكثير من المفاجآت الأخرى.

اما بالنسبة لسوريا، توقعت انها ستشهد انفراجات كبيرة فيما يخص المستوى المعيشي (المياه والكهرباء والغذاء والوقود)، والمنظمات الدولية الإنسانية تساعد سوريا في توفير الغذاء والوقود.

أشارت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف إلى أن هناك تطورات حدودية سورية مع الدول المجاورة، وأن الليرة السورية ستتعافى من هبوطها الكبيرة وتستعيد قوتها. وتوقعت عودة العلاقات السورية التركية بعد مفاوضات بين روسيا وإيران والولايات المتحدة ومصر لحل الأزمة السورية، وستلعب مصر دور الوسيط خلال ذلك.

وأصبح الجميع يتابع توقعات ليلى عبد اللطيف بشكل متواصل بعد تحقق توقعاتها باندلاع حرب دامية في السودان. وفي توقعاتها الجديدة، قالت إن الحرب في السودان ستتوسع أكثر بعد عيد الفطر وستدخل دول أخرى على خط الصراع بطرق غير مباشرة.

وتوقعت ليلى عبد اللطيف أيضًا حدوث حالة طوارئ وكارثة طبيعية ستشغل العالم بأكمله، وأن السعودية ستشهد أحداثًا كارثية مثل الزلازل وانتشار وباء يؤدي إلى وفاة عدد من المواطنين، لكن المملكة ستتغلب عليها وستكون هناك الكثير من المفاجآت.

وأضافت العرافة الشهيرة أنه سيحدث خلال الفترة القادمة وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ ولظروف غامضة، وسيصدم هذا الخبر الأوساط الفنية ويثير ضجة على وسائل التواصل والإعلام.

وكانت ليلى عبد اللطيف قد أشارت في حلقة خاصة عن المشهد السوداني إلى أن السودان مقبل على أحداث خطيرة وقاسية، وقد أثار هذا الحديث اهتمام الجماهير العربية وخاصة السودانية.