بعد فتاة مصر الجديدة بساعات.. جريمة مروعة ووحشية داخل جامعة القاهرة ( تفاصيل للكبار فقط)

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الرياض - روايدا بن عباس - تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام شخص بإطلاق النار على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار بجامعة القاهرة.

وذكر شهود العيان للواقعة أنهم كانوا في محيط مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار بجامعة القاهرة عندما سمعوا أصوات إطلاق النار، وتبين لهم أن شخصاً قام بإطلاق النار على سيدة ثم لاذ بالفرار من الجامعة، وتم نقل السيدة إلى مستشفى الجامعة في حالة حرجة.

وأوضحت التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن شخصاً قام بإطلاق النار على سيدة داخل مكتب الشباب والرياضة في كلية الآثار بجامعة القاهرة، وتم نقلها إلى مستشفى الجامعة للعلاج.

وتعمل الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، على تكثيف التحريات للكشف عن ملابسات الحادثة والقبض على المتهم الذي قام بإطلاق النار على السيدة في كلية الآثار بجامعة القاهرة، وسيتم تحليل كاميرات المراقبة في الجامعة لتحديد هوية المتهم.