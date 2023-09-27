انت الان تتابع خبر كارثة غذائية مقرفة في مصر... الأطباء يحذرون المواطنين من عدم شراء اللحم المفروم بتاتًا بالدليل والبرهان.. تفاصيل كارثية بمعنى الكلمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت الدكتورة سماح نوح، رئيسة قسم الإرشاد البيطري بإدارة الطب البيطري في منوفية، إنها تلقت صورة من مواطنة تستفسر عن نوع لحم غريب، حيث تحول للون الأسود بعد طهيه ورائحته تشبه رائحة الحيوانات البرازية، ولون الشوربة غريب أيضًا.



وفي تصريحاتها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشارت سماح نوح إلى أن هذا اللحم هو لحم حمير، ومن الممكن أن يتم ذبح الحمير وبيع لحومها كأنها لحم بقري أو غيره.

وأوضحت أنه يمكن التفرقة بسهولة ومعرفة لحم الحمير، حيث يتحول لونه الغامق بسرعة بعد السلخ ويصبح أزرق اللون، وعند طهيه يتحول للون الأسود. وأكدت أن لحوم الحمير لها طعم سكري بسبب وجود مادة الجليكوجين في العضلات وقلة الدهون والألياف الخشنة.



وأضافت أنه عند طهي لحم الحمير، تظهر بقع زيتية منفصلة على سطح الشوربة وليست متصلة، وتشكل مساحات دهنية نتيجة لوجود الدهون، وهذه البقع لا تظهر في شوربة اللحوم العادية.



وأكدت أن رائحة الإسطبلات الخاصة بلحوم الحمير، التي تصاحب طهيها وتسبب الرائحة الكريهة المميزة، تعتبر سمة مميزة أخرى للحمير، وبغض النظر عن غسل اللحم، تظل الرائحة واضحة.



ونصحت السلطات المحلية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر عند شراء اللحوم، وذلك بعد اكتشاف عدة حالات لبيع لحوم حمير مدعومة بأنها لحوم بقر.

أكدت السلطات أن اللحوم المدعومة باسم لحوم البقر في الواقع تكون لحوم الحمير، وهذا يشكل خطرًا على صحة المستهلكين. وأوضحت السلطات أنه يمكن للمواطنين التحقق من صحة اللحم عن طريق قطع جزء صغير منه وتسخين نصل السكين على النار وملامسة النصل الساخن للسطح المقطوع من اللحم. إذا انتشرت رائحة كريهة، فإن ذلك يعني أن اللحم فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

وأضافت السلطات أنه عادةً ما يتم فرم لحوم الحمير وإضافة لون يغير من لونها، بالإضافة إلى استخدام كمية كبيرة من البهارات التي تغير الرائحة الأصلية للحم.

ولذلك، يجب تجنب شراء لحم مفروم جاهز. وختمت السلطات بالتأكيد على أن لحم الحمير خشن وعند لمسه باليد يترك سائلًا مدممًا رائحته نتنة، وهذا يعد علامة على أن اللحم غير صحي وغير طازج.