انت الان تتابع خبر عالم الزلازل الهولندي فرانك يثير الجدل مجددا بخريطة وخط أحمر غامض على هذه الدول!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس جدلاً جديداً اليوم بعدما نشر خريطة للكرة الأرضية عليها خط أحمر طولي. وغرد على حسابه في تويتر قائلاً "هذه ليست توقعات، بل أقدم شرحاً". وأضاف "نعم، صحيح أنه يمكن رسم خط عبر معظم المناطق المحددة على الخريطة. هذا الخط عمودي على حركة الأرض حول الشمس. وكان هذا هو الحال أيضاً مع التقلبات الجوية في 30 أغسطس".

أثارت هذه التغريدة جدلاً حول تفسيرها، ورجح البعض أن هوغربيتس يهدف إلى تأكيد صحة نظريته بأن حركة الكواكب واصطفافها يتسبب في نشاط زلزالي على الأرض.

يذكر أن تحذيرات هوغربيتس تسببت في حالة من الهلع حول العالم، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الشهور القليلة الماضية، وربط بين تنبؤاته وتحركات الكواكب واصطفافها.