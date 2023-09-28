انت الان تتابع خبر القصة التي قشعرت الابدان: رجل أردني ينبش قبر زوجته بعدما سمع أصوات غريبة ومخيفة تخرج من القبر.. وحينما وصل إلى الجثمان كانت الصدمة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تقدم زوج أردني بطلب إلى الأجهزة الأمنية الأردنية الثلاثاء، لنبش قبر زوجته بسبب شكوك راودته وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد قامت الأجهزة الأمنية بفتح قبر سيدة توفيت يوم الجمعة الماضي وذلك بعدما شك زوجها أنها على قيد الحياة، وذلك في لواء الرمثا، شمالي الأردن، حسب ما نقلت مواقع أردنية عن مصادر أمنية. هذا وقد فتح قبر السيدة المتوفاة، بإشراف الطب الشرعي، ومدعي عام الرمثا، بعد طلب زوجها الذي ادعى صدور صوت من القبر. وكشف أنه بعد فحص السيدة، وقعت الصدمة للزوج وتبين أنها ميتة حقا، وأن الأصوات التي سمعها الزوج غير حقيقية.