انت الان تتابع خبر كارثة القرن.. ليلى عبداللطيف تُثير رعب وفزع الجميع وتبكي على الهواء مباشرة بعد تنبؤتها القاتلة ونيشان ينصدم .. هذا ما سيحدث قبل نهاية 2023!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف الجميع بأخذ الحيطة والحذر، موضحة ماسيحدث بداية العام المقبل.

وزادت شهرة العرافة اللبنانية بعد أن تحققت الكثير من توقعاتها، فعادت مجدداً بتوقعات جديدة حول مصر والوطن العربي.

حيث توقعت العرافة تقدم كبير في مصر على الصعيد العسكري والاقتصادي وتحسن العلاقات المصرية التركية ، وكانت قد توقعت زيارة اردوغان للسعودية والإمارات وتحسن العلاقات ، كما توقعت الحداد في المغرب ، وحرب في السودان واحتجاجات وفوضى في تونس .

حيث توقعت العرافة تحالف كويتي صيني والصين ستقود مصالحه بين الخليج وايران وسيكون هناك زيارات عربية لإيران ، إضافة إلى توقعها تشكيل حلف عسكري عربي مشترك بين جميع الدول العربية وهو ما بدأت تظهر ملامحه بالفعل فقد أعلن الملك الأردني أنه سيتم تشكيل ناتو عربي بقيادة السعودية.

وعن توقعاتها التي تخص الوطن العربي والعالم ، فقد توقعت ليلى عبداللطيف حدوث زلزال مرعب في ألولايات المتحدة الأمريكية وسيكون أكبر كارثة تضربها ، وسيسبب الكثير من الضحايا والدمار وستكون الانظار متجه نحو البحر.

في تلميح إلى امكانية حدوث تسونامي ، وستكون المشاهد المرعبة من أفلام الكوارث الطبيعية التي شاهدها الناس واقعاً في أمريكا ، كما توقعت أن يضرب نيزك او مذنب سيضرب منطقة تقع بين أمريكا ودول مجاورة

كانت العرافة اللبنانية تتوقع ظهور وباء خطير في إحدى الدول، وتنبأت أن هذه الدولة ستعزل نفسها عن العالم الخارجي وتتحول إلى مدينة أشباح. ولم تتوقف توقعاتها عند هذا الحد، بل توقعت أيضًا ظهور سلاح جرثومي خطير جدًا ينتقل بسرعة عبر الهواء ويتسبب في انتشار وباء خطير في المانيا.

وعلى الرغم من أن ليلى عبداللطيف توقعت انتشار فيروس كورونا قبل ظهوره وتنبأت بظهور مرض جديد للقردة في بداية العام، إلا أن هذه التصريحات أثارت جدلاً كبيرًا بين الناس. فقد طالب الجمهور بإيقاف الحلقة فورًا واعتبروا توقعاتها مجرد خرافات.