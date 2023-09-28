انت الان تتابع خبر الشرطة تقتحم غرفة نوم عريس ليلة دخلته بسبب اتصال من عروسته بعد ما فعله بها بدون توقف ولا رحمة وبعد كسر الباب كانت الفاجعة العظمى للجميع..!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد انتشار مقطع فيديو لعروس في أوزبكستان وهي تتلقى ضربة قوية على رأسها من العريس خلال حفل الزفاف، قامت الشرطة بالتدخل واستمعت إلى أقوال العروسين وأهلهم، مع تخوفهم من حدوث ردود فعل سلبية في المستقبل.

وعلى الرغم من تطورات القضية التي تبين أن العروس لن تفصل عن عريسها، قررت السلطات رفع دعوى قضائية ضد رب الأسرة الجديدة بتهمة ارتكاب أعمال شغب طفيفة. تعرضت العروس في حفل زفافها لهجوم غريب ومفاجئ، حيث قام عريسها بضربها بقوة على رأسها، على الرغم من أن الجميع كانوا في حالة فرح في تلك اللحظة. وجاء ضرب العروس بعد أن هزمت العريس في لعبة تقليدية يبدو أنها شائعة في هذه المناسبات.انتشر مقطع فيديو من أوزبكستان يظهر العروس والعريس وهما يلعبان لعبة تقليدية صغيرة خلال حفل زفافهما، ثم قام العريس بضرب العروس بقوة على رأسها بسبب فوزها عليه، مما تسبب لها في الألم والإحراج.