انت الان تتابع خبر طالب سعودي يتخبئ في حمامات المدرسة ويقوم بعمل هذه الجريمة المرعبة..تفاصيل لا يصدقها العقل ولا يتحملها بشر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم الكشف عن عقوبة الطالب الذي يدخن داخل المدرسة من قبل المحامي زياد الشعلان، حيث أوضح الشعلان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تطبيق "تيك توك"، أنه إذا كان التدخين للمرة الأولى، فإنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات وفقًا لقواعد السلوك والمواظبة في المدرسة.

ومن بين هذه الإجراءات، سيتم استدعاء ولي الأمر وإبلاغه بالمخالفة، وسيتم أخذ تعهد خطي من الطالب بعدم تكرار المخالفة.

وفي حال تكرار المخالفة، سيتم نقل الطالب من فصله الحالي إلى فصل آخر بناءً على توصية من المرشد الطلابي، وسيتم خصم 10 درجات من مجموع درجاته، مع إمكانية تعويضه وتصحيح سلوكه.