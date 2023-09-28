انت الان تتابع خبر ساعة الصفر بدأت .. ليلى عبداللطيف تفاجئ السعوديين بما قالته عن الأمير محمد بن سلمان.. ماذا سيحدث هذه المرة؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تنبأت الفلكية اللبنانية- المصرية ليلى عبد اللطيف بأن السعودية ستصبح محط الانتباه والانفتاح في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهذا التنبؤ قد تحقق بالفعل.

أشارت عبد اللطيف إلى أن الأمير محمد بن سلمان يتمتع بشخصية قيادية وقدرات قيادية عظيمة، وقد تحمل هموم الأمة وعمل على تطوير السعودية في وقت قصير لتحقيق هذه الإنجازات.

وأكدت أن ما قام به الأمير محمد بن سلمان حتى الآن ليس سوى بداية الطريق نحو بناء جسر عربي يضم جميع الدول العربية بعيدًا عن الخلافات والثورات والحروب، ومن المتوقع أن نشهد ولادة تحالف عربي جديد.

وتوقعت عبد اللطيف أن تلعب السعودية دورًا كبيرًا في هذا التحالف العربي الجديد في التوصل إلى المصالحات والتحالفات العربية المستقبلية، حيث ستكون السعودية ومصر وتركيا هم القوى الرئيسية في حسم الخلافات العربية والإسلامية في المرحلة القادمة