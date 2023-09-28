عشبة جبارة تحرق الدهون وتنزل الوزن بسرعة الصاروخ .. تعرف عليها الآن

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الرياض - روايدا بن عباس - تعد الأعشاب واحدة من الوسائل الفعالة لتخفيف الوزن، وقد أثبتت التجارب العلمية ذلك بعد العديد من التجارب على الأشخاص. وفيما يلي سنعرض لكم أحد الأعشاب الفعالة لحرق دهون البطن والأرداف.

يعرف الكركم بنكهته المميزة ولونه الجميل، ويستخدم في العديد من الوجبات اللذيذة. ولكن الكركم يحمل أيضًا العديد من الفوائد الصحية.

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهي المادة الكيميائية الرئيسية الموجودة في الكركم. وقد أثبتت الدراسات الحديثة دورها الفعال في تخفيف الوزن.

توصلت الدراسات إلى أن تناول الكركمين لمدة شهر واحد، مرتين يوميًا، يعمل على زيادة فقدان الوزن بنسبة 5%.

ويُعتبر الكركمين واحدًا من الأعشاب الأكثر شهرة لحرق دهون البطن والأرداف، حيث يعمل على حرق دهون الجسم وتقليل الوزن ومنع تكوين الدهون.