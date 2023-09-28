انت الان تتابع خبر عروسة سعودية حسناء تصدم المأذون وتصعق جميع الحضور وتطلب منه أن ترى هذا الشيء في العريس قبل عقد القران... ما طلبته صادم هو الجنون بعينه.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قررت عروس سعودية أن تضع شرطًا قبل إتمام مراسم زواجها، حيث طلبت من عريسها أن يجتاز الفحوصات اللازمة خوفًا من أن يكون مصابًا بأي مرض قد ينقله لها.

وأكدت العروس على ضرورة إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد عقد القران، مشيرة إلى أن العريس يتعامل باستمرار مع الناس ويلتقط العدوى بسهولة، بينما هي تلتزم بالاشتراطات الصحية وتبقى في المنزل.

وأضافت العروس أن الوباء الذي اجتاح العالم أودى بحياة العديد من الأشخاص، حيث توفيت إحدى قريباتها بعد 24 ساعة فقط من دخولها المستشفى بسبب الإصابة بالوباء، وتبين أن العدوى انتقلت إليها من قريبة أخرى أثناء زيارة عائلية.