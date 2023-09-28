انت الان تتابع خبر علامات قيام الساعة ضهرت بالمملكة.. مقطع فيديو خادش لفتيات سعوديات بإطلالات جريئة برفقة شبّان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما ظهروا يفعلونه بلا حياء او دنى خجل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول فيديو مشين على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من النساء العاهرات وهم يقضون وقتهم في إحدى الاستراحات الخاصة بالمملكة العربية السعودية. يظهر الفيديو النساء وهن يرقصن بشكل مثير وسط الموسيقى في الاستراحة، وعلى الرغم من أنهن يحاولن إخفاء هويتهن بارتداء النقاب، إلا أن بعضهن لم يتردد في كشف ساقيها وإضافة الإثارة إلى المشهد.

في الفيديو، يظهر أحد الرجال جالساً على الأرض ومنشغلاً بهاتفه المحمول، في حين يرقص النساء ويدبكن حوله بحركات مثيرة وصرخات عالية تعكس استمتاعهن بالموسيقى. ولاحظ الفيديو تفاعلًا واسعًا من المشاهدين الذين أبدوا استياءهم من هذه الأفعال وانتشارها بين الشباب السعودي.

أثار الفيديو غضب الكثيرين وحصد آلاف التعليقات المستنكرة لهذه الأفعال والتي تعتبر مخالفة للقيم والتقاليد السعودية. وعلق أحد المتابعين بقوله "حيييي بلاد التوحيد"، في إشارة إلى أن الفيديو يتناقض مع قيم المجتمع السعودي. وأضاف آخر بأن السعودية تحتاج إلى فتح إسلامي من جديد للحفاظ على القيم والتقاليد الإسلامية. وقال آخر إن السعودية تحتاج إلى إعادة تشغيل للعودة إلى القيم والتقاليد الأصيلة التي تميزها.

وفيما رد بعض المتابعين على من اتهم النساء بأنهن سعوديات، قال أحدهم بأن هذه النوعية من النساء ليست ممثلة لكل السعودية، وأن السعودية تضم أشخاصًا طيبين وأخلاقيين، وأن هذه النساء العاهرات ليست من السعودية بل هن من جنسيات أخرى.