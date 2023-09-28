انت الان تتابع خبر العثور على كنز مدفون أغلى من الذهب تقدر قيمته بنحو 1.5 تريليون دولار في مكان لايخطر على البال!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت شركة ليثيوم أمريكاس الأمريكية عن اكتشافها منجم "ليثيوم" الذي يحتوي على احتياطي يتراوح بين 20 و40 مليون طن متري من هذا المعدن النفيس، وفقاً لتقديرات الخبراء الأولية.

وأوضحت تقارير إعلامية أن الشركة عثرت على هذا المنجم الثمين بالصدفة أثناء عمليات البحث والتنقيب التي تقوم بها، ويعتبر الليثيوم معدناً هاماً يتمتع بقيمة تفوق قيمة الذهب.

وتم اكتشاف منجم الليثيوم تحت بركان كالديرا الخامد في ولاية نيفادا الأمريكية، بالقرب من حدود ولاية أوريغون.

وتشير التقارير إلى أن بركان كالديرا يحتوي حالياً على أكثر من ضعف تركيز الليثيوم الموجود في أي طبقة طينية أخرى في العالم.

وبخصوص تشكل الليثيوم في هذا المنجم غير المتوقع، أوضح الخبراء أن الدراسات الأولية تشير إلى أنه عندما اندلع البركان العملاق قبل حوالي 16 مليون عام، تدفقت الصهارة السائلة الملتهبة عبر الشقوق في الأرض وسببت امتلاء التربة الطينية تحت التربة البركانية بكميات كبيرة من الليثيوم.

لا يمكن إنكار قيمة العنصر الكيميائي الثمين الذي تم اكتشافه تحت البركان العملاق. وفقًا للخبراء، يقدر سعر الليثيوم الذي تم العثور عليه بحوالي 1.5 تريليون دولار. وهذا إذا فرضنا أن تكلفة طن واحد من كربونات الليثيوم، التي تستخدم في صناعة البطاريات، تبلغ حوالي 37000 دولار أمريكي.