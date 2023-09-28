انت الان تتابع خبر احذفه فوراًمن هاتفك..تطبيق خطير انتشر مؤخرا في السعودية يقوم بسرقة الملفات والصور بطريقة احترافية دون ان تعلم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذر خبراء الأمن السيبراني من تطبيق خطير انتشر في السعودية خلال الفترة الأخيرة. يقوم هذا التطبيق بتحميله على الهواتف الذكية بشكل غير قانوني ويقوم بخرق خصوصية المستخدمين من خلال الوصول إلى مكالماتهم ورسائلهم.

وأكد خبراء الأمن السيبراني أن تطبيق "iRecorder" يقوم بسرقة الملفات والصور بذكاء وينتهك خصوصية المستخدمين. ولذلك، يجب حذفه فورًا من الهاتف.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم التطبيق الميكروفون كل 15 دقيقة لأغراض غير معروفة وغير قانونية. وأكد مستشار الأمن السيبراني "جاك مور" أنه من المثير للدهشة أن التطبيق اجتاز الاختبار الأولي للدخول إلى متجر Google Play، ولكن التحديثات هي التي تحمل النشاط الضار. وعلى الرغم من حذف التطبيق من جوجل بلاي، فإنه لا يزال يشكل تهديدًا.

ونصح الخبراء بإلغاء تثبيت التطبيق نهائيًا من الهواتف المحمولة وعدم تحميله من أي منصة أخرى على الجوال. ذلك لحماية معلوماتك وبياناتك وملفاتك من التجسس والسرقة.

وينبغي متابعة تحذيرات خبراء الأمن السيبراني بانتظام، نظرًا لانتشار العديد من البرامج والتطبيقات الخبيثة التي تهدد حساباتك وتعرضها للسرقة.