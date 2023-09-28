بشرى سارة لقصار القامة .. اليك هذه الاطعمة الطبيعية التي تحارب علم الوراثة وتساعدك على زيادة طولك بطريقة مذهلة!

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الرياض - روايدا بن عباس - المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز والكاجو والبذور الشيا والبذور الكتانية غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن. يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في تعزيز النمو وتعزيز الصحة العامة.

8. الفواكه والخضروات الملونة

تحتوي الفواكه والخضروات الملونة مثل البطاطس الحلوة والكرز والفراولة والبروكلي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة، والتي تعزز النمو الصحي وتعزز الجهاز المناعي.

9. الماء

يعتبر الماء أساسيًا للحفاظ على صحة الجسم والتنمية الصحية. يساعد الماء في ترطيب الجسم وتحفيز وظائف الجسم الصحية ويساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم.

معظم المكسرات والبذور مليئة بالعناصر الغذائية الهامة مثل المغنيسيوم والدهون الصحية، والتي تساعد في دعم النمو والتطور. هذه العناصر الغذائية ضرورية لصحة الجسم وتعزيز العمليات الحيوية.

واحدة من الأطعمة الغنية بهذه العناصر هي الفواكه. فالفواكه مثل البرتقال والفراولة والكيوي تحتوي على كميات مناسبة من فيتامين C. يعد فيتامين C أمرًا بالغ الأهمية لتخليق الكولاجين، وهو مكون رئيسي للعظام. لذا، تناول الفواكه يساعد في بناء عظام قوية وصحية.

بالإضافة إلى ذلك، الحبوب الكاملة هي أيضًا مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية. الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الهامة. هذه العناصر الغذائية تساهم في الحفاظ على الصحة العامة والرفاهية.