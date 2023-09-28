انت الان تتابع خبر في أول ظهور لهما بعد الحريق المأساوي عريسي العراق يخرجا عن طورهما ويكشفان سر مخيف بخصوص الحريق وهما منهارين!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم توثيق مقطع فيديو متداول يظهر عروسي قاعة الأفراح التي تعرضت لحريق مروع في مراسم تشييع جثامين الضحايا في الحمدانية في محافظة نينوى. يظهر العريس في حالة من الانهيار والبكاء الشديد بسبب الفاجعة الرهيبة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص. يمسك أحد أصدقائه به متخوفًا من أن يسقط على الأرض. العروس منكبة على نعش أحد الضحايا وتبكي بحرقة على المتوفين وعلى فرحتها التي لم تكتمل.

كشف مصدر مقرب أن العروسين تمكنا من النجاة ونفى ما تردد حول وفاة العروس. أشار إلى أن حالة العروسين النفسية غير جيدة بسبب الوفيات والإصابات بين المعازيم. وقال: "حالتهما مدمرة بسبب ما حدث للناس".

يذكر أن حريقًا هائلاً اندلع مساء أمس الثلاثاء في قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، مما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.