انت الان تتابع خبر اذهبوا الى مكة وادعوا الله.. كارثة حتمية مهلكة تذهب نحو السعودية والزعاق يربط بين إعصار ليبيا وما سيحل بالمملكة ... ويحذر سكان هذه المناطق بذات!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأربعاء أن درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع في معظم مناطق المملكة العربية السعودية.



وذكر المركز أن أعلى درجة حرارة سُجلت اليوم كانت ٤٦ درجة في مكة المكرمة، و٤٣ درجة في الأحساء والمدينة المنورة. وتم تسجيل درجة حرارة ٤٢ درجة في الدمام وبريدة والصمان والدهناء والتنهات والخرج ووادي الدواسر وحفر الباطن. وسجلت الرياض وشرورة درجة حرارة ٤١ درجة.



وبالنسبة لأدنى درجة حرارة، سُجلت في أبها ١٧ درجة، والباحة ١٨ درجة، والقريات ١٩ درجة، وطريف ٢٠ درجة، والطائف ٢٥ درجة مئوية. وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تحسن درجات الحرارة في معظم المناطق،

مع تساقط أمطار ورياح مغبرة. ونصح المركز الجميع بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الذروة، التي تستمر من الساعة ١٢ ظهرًا حتى الثالثة عصرًا. وطالب المركز الجميع باتباع تعليمات السلامة الصحية للوقاية من الحرارة الشديدة.