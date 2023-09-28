انت الان تتابع خبر الفلكي السعودي “الزعاق” يحذر من أعاصير قوية ستحدث في السعودية بعد احتفالات اليوم الوطني !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أصبح الفلكي السعودي خالد الزعاق محط اهتمام المتابعين بشكل كبير، حيث يترقب الكثيرون توقعاته التي يطلقها بين الحين والآخر.

وقد حدد الفلكي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق فترتي نشاط بحر العرب.

وأضاف الزعاق أن معظم البلدان العربية تقع بين مداري السرطان والجدي، وأن بحر العرب يتعامد عليه الشمس طوال أيام العام، نظرًا لأنه يقع بين المدارات العالمية الثلاثة "الجدي والسرطان وخط الاستواء". ولذلك، تنشط مياهه في فترتين محدديتن.

وفي فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أشار الزعاق إلى أن بحر العرب ينشط في الفترة الأولى عندما تتجاوز الشمس خط الاستواء نحو مدار السرطان (من 21 أبريل إلى 21 يونيو)، والفترة الثانية عندما تتجاوز الشمس خط الاستواء نحو مدار الجدي (من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر). وأشار إلى أن أخطر تلك الفترات هي بين 25 سبتمبر و 25 أكتوبر، لذا يجب تجنب الولوج إلى بحر العرب في تلك الفترة نظرًا لاحتمالية تكوّن الأعاصير.

وأضاف الزعاق أن بحر العرب يؤثر بشكل مباشر في سلطنة عُمان والإمارات واليمن وجنوب السعودية، ويؤثر أيضًا بشكل مباشر في بقية البلدان العربية. وتعتبر زيادة حموه المولدة للرطوبة مع وجود الرياح الجنوبية التي تحملها في آخر موسم سهيل من العلامات الجيدة.