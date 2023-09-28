انت الأن تتابع خبر كفاية كده براحة عليا ..عندما تحول المشهد الي حقيقة خلف الكواليس كيف احتال عليها دنجوان الشاشة رشدي اباظه وفعل معها ما يريد امام الكاميرا وخلفها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - روت الفنانة المعتزلة سهير رمزي قصة نوادر في برنامج تلفزيوني مع الفنان الراحل عادل أدهم أثناء تصويرها لفيلم المذنبون عن قصة نجيب محفوظ عام 1976 م.

وصرحت سهير رمزي أن سيناريو الفيلم كان الدور بأن الفنان عادل ادهم تقوم بضربه علي وجه وهو يقوم برد الضربة لها وقالت الفنانة سهير رمزي أن هذا الموقف حدث لها مع الفنان رشدي اباظه وأنها كانت متوترة قبل المشهد في فيلم تشرق الشمس.

وان الفنان وان الفنان رشدي اباظه قد قام بتهدئتها بعد ان راى حاله الخوف التي كانت عليها الفنانه سهير رمزي واعطاها بعضا من الحلوى والشوكولاته كي يقوم بتهدئتي وان اصبح في حاله من الهدوء التام وانه كان اول مشهد لي مع الفنان رشدي اباظه وانها كانت بمثابه اول خطوه لي في حياتي فلو فشلت فيها.

وتقول الفنانه سهير رمزي منذ ذلك الوقت والفنان رشدي اباظه صديق لي وجمعتني به اعمال كثيره جدا وجاءت بعض الانتقادات الواسعه والتصريحات الغريبه لان الفنان رشدي اباظه لانه قد وجد ريحه فمي كريهه وكان يود ان نشم رائحه حسنه مني ومن ريحه فمي.