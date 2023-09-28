د/هبه قطب تصعق جميع الرجال وتكشف عن 6 أِشياء تموت عليها المرأه في الفراش ولا تستطيع العيش بسعادة بدونها...رقم5صادم جداً

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الرياض - روايدا بن عباس - معظم النساء يشعرون بعدم الاكتفاء في العلاقات العاطفية، ويعجز معظم الرجال عن تلبية احتياجاتهن بشكل كامل. عندما لا تجد المرأة ما تبحث عنه في الرجل، تشعر بخيبة الأمل والاستياء. فالرجل يمثل للمرأة الأمان والحنان والقوة، ولذلك يجب على الرجل معرفة ما تحتاجه المرأة في العلاقة بينهما.

ولحسن الحظ، يمكن للرجل أن يعرف الطريقة الصحيحة لكي يخترق قلب المرأة، وذلك عندما يقدم لشريك حياته ما تحتاجه، مما يجعلها تفتح قلبها له. لن يأخذ من الرجل الكثير من الوقت لمعرفة هذه الاحتياجات ومساعدته في تحسين علاقته بمن يحب.

فما هي احتياجات المرأة من الرجل؟

1. الحب والاهتمام: يجب على الرجل أن يجعل المرأة تشعر بالحب والاهتمام لتشعر بالراحة في العلاقة العاطفية. عندما تشعر المرأة بالحب الصادق، يمكنها أن تستمر في العلاقة مع الرجل. الشعور بالحب يجعل المرأة تشعر بأن الرجل يقدر العلاقة بينهما بشكل كبير. إذا كانت المرأة غير سعيدة بسبب انشغال الرجل بأصدقائه أو بسبب اهتمامه المفرط بالعمل، فيجب على الرجل أن يحاول تغيير هذه العادات ليظهر حبه واهتمامه بالمرأة.

الشعور بالأمان هو أمر بالغ الأهمية للمرأة في حياتها الزوجية. فالأمان يخلق جوًا من الثقة والاستقرار بين الزوجين، ويجعل المرأة تشعر بالسعادة والاطمئنان بمستقبلها مع شريكها. لكي تشعر المرأة بالأمان، يمكنك القيام بعدة أمور. على سبيل المثال، يمكنك أن تعانقها وتنظر في عينيها عند الحديث معها، وتعبر لها عن حبك واحترامك لها في تصرفاتك. كما يمكنك أن تظهر لها اهتمامك بها عن طريق الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة في حياتها والاستماع إليها بشغف عندما تتحدث. الاتصال البصري المباشر يجعلها تشعر بأهميتها كامرأة.

أيضًا، يجب أن تكون على طبيعتك وصادقًا معها. المرأة ترغب في أن تشعر بالثقة الكافية لتعبر لك عن حزنها ومشاعرها الحقيقية. فقدان الثقة بين الزوجين يؤدي إلى العديد من المشاكل والاضطرابات في العلاقة. يجب أن تكون لدى المرأة الثقة الكافية لتضع رأسها على صدرك وتعبر لك عن مشاعرها الصادقة تجاهك. ويجب ألا تسمح للشك بأن يتسلل إلى قلبها.

وأخيرًا، تحتاج المرأة أن تشعر بأنها مرغوبة دائمًا. تحتاج إلى أن تشعر بأنك ترغب في إقامة علاقة حميمة معها. يفضل أن تثني على مظهرها وجسدها لتشعرها بأنوثتها، ويجب أن تعبر عن ذلك بطريقة جيدة تجذب انتباهها لما تقوله.

أن تكون موضع تقدير واحترام: المرأة تحب أن تشعر في المقام الأول بالتقدير والاحترام وأن تظهر لها مدي حبك وقيمة ما تعنيه هي بالنسبة لك. ولا شك أن أسرع طريقة لحدوث مشاكل بين الزوجين هي تجاهل شريك حياتك وعدم إعطائه أي أهمية، وبذلك فإن التقدير هو أساس نجاح أي علاقة.

أن تشعرها بأنها يمكنها الاعتماد عليك: عندما تتواجد صعوبات الحياة، لا يمكنك تجنبها. المرأة تريد أن تعرف وتتأكد بأنك لن تهرب عند مواجهة أي صعوبات في الحياة وأنك ستقف بجوارها دائمًا ويجب أن تنتبه إلى تصرفاتك معها فالأشياء التي تبدو صغيرة قد تجعلها تفقد الثقة بك.

أن تكون متسامحًا معها: يجب عليك أن تتعامل مع المرأة بالتسامح والاحترام، وتتجنب الحديث المستمر عن عيوبها ونقاط ضعفها. بدلاً من ذلك، من الأفضل أن تتجاهل هذه الأمور وتعمل على تحسينها بصبر وهدوء.

تشجيعها وتحفيزها: حاول ألا تقدم النقد السلبي لزوجتك عندما تقوم بتجربة أمور جديدة. بدلاً من ذلك، قدم لها الدعم والتشجيع وأظهر لها أنك تثق في قدراتها. كما يجب أن تهتم بتفاصيل حياتها المهنية وتظهر لها أنك تقدر مجهوداتها وتفهم تحدياتها.