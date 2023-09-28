انت الان تتابع خبر اتفرج هجوم الامن السعودي على استراحة شباب في الرياض يسكنها وافدين عزاب تثير العديد من الشبهات.. وبعد مداهمتها كانت" المفاجأة المزلزلة"!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - داهمت الفرق الرقابية التابعة لـ"أمانة منطقة الرياض"، استراحة مشبوهة يسكنها وافدين عزاب قاموا بتحويلها إلى معمل مخالف لإنتاج "المعسل والجراك".



وبثت "أمانة الرياض" على حسابها الرسمي في موقع "تويتر" لقطات ترصد الاستراحة من الداخل؛ حيث يستخدم المخالفين مواد مجهولة المصدر في خطوط الإنتاج ووضع ملصقات مزورة لشركات شهيرة.



استخدموا مواد مجهولة المصدر في خطوط الإنتاج وأبرزوا ملصقات مزورة لشركات شهيرة..

وافدون يحولون استراحة عزاب إلى معمل متكامل لتصنيع "المعسل والجراك" شرق الرياض..



• أطحنا بهم

• صادرنا الكميات

• أغلقنا الموقع

• استدعينا المالك



وأكد "أمانة الرياض" القبض على الوافدين المخالفين ومصادرة الكميات المضبوطة، وإغلاق الموقع واستدعاء مالك الاستراحة لتطبيق العقوبات بحق المتورطين.