انت الان تتابع خبر انفجار في المسرح .. صفعة مدوية من ممثلة مصرية تثير أزمة هائلة في عرض مسرحي، ما القصة وراء هذا الحدث المثير؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شهد العرض المسرحي "سيد درويش" أزمة كبرى تفجرت في كواليسه، حيث اعتدت الممثلة المصرية سويدان على بطل العرض المسرحي عادل وصفعته على وجهه بعد انتهاء المسرحية. ولم تخرج سويدان لتحية الجمهور، مما شوه نجاح ومجهود أربع سنوات.

روى الكاتب السيد إبراهيم، مؤلف العرض، تفاصيل تلك الأزمة عبر حسابه على "فيسبوك". واستبدل اسم "لقاء سويدان" بـ "جليلة"، حيث قال "قالت لي جليلة في الليلة السابقة إنها ستغلق عرض سيد درويش. ولم أتوقع أن تنفذ نيتها المبيتة والمتعمدة وتفعلها في الليلة الأخيرة وتفسد فرحة الجميع".

وأكد المؤلف أن سويدان شوهت نجاح العرض ومجهود أربع سنوات، وأنها تربصت لبطل العمل في الكواليس وصفعته. وأشاد بتمالك عادل لأعصابه واحترامه لفنه وجمهور العمل.

وأوضح المؤلف أن هذه هي عادة سويدان في جميع العروض التي شاركت فيها، حيث أشعلت كواليسها وقفلتها. وأكد أن هناك تحقيقا من قبل نقابة المهن التمثيلية حول الأمر، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

فيما يتعلق بالقضية، فقد اختارت سويدان الصمت ورفضت الرد على أي منشورات تتناولها في هذا الصدد، وأكدت أن التحقيق جار في القضية من قبل الشؤون القانونية والرقابة الإدارية. وأضافت أنها ستتعامل مع هذه الأزمة وفقاً للقانون ولا تنوي الرد على أي اتهامات بطرق غير قانونية.

من ناحية أخرى، قام عادل بإعادة نشر أبيات شعرية للشاعر نجيب سرور، والتي نشرها منذ ست سنوات، وتنص على أن العالم مليء بالزيف والتزييف، وأنه لا يبقى للعطشى سوى الغرق في هذا البحر الكاذب.