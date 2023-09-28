انت الان تتابع خبر يريد ان يثبت روجولته بهذا الفعل الصادم ولكن ماحدث لم يكن بالحسبان.. عريس يصدم زوجته في ليلة الزفاف بعد أن رأت ما اخرجه أمامها فقدت وعيها تماماً !تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في ليلة الزفاف، يسعى العريس والعروس دائماً إلى التميز عن غيرهما، ولكن قد يحالفهم الحظ بعض الأحيان. فبعض القرارات قد تتحول إلى كوارث في أهم ليلة في حياتهما.

كان العريس السعودي واحداً من تلك الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ، حيث قرر أن يقوم بتواجد أفعى في ليلة الزفاف لالتقاط صور مع عروسته بجانبها. ولكن النتيجة كانت كارثية. وفقاً للتقارير الإخبارية، فقد فقدت العروس وعيها خلال حفل الزفاف بعد أن قام العريس بمفاجأة غريبة أثناء الحفل.

وبحسب بعض وسائل الإعلام، فقد قام العريس بفتح صندوق هدية كبير للعروس، وخرجت منه أفعى ضخمة بهدف التقاط صورة تذكارية للعروسين مع الأفعى.