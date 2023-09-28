انت الان تتابع خبر المعجزة الربانية التى أذهلت الطب الحديث …ورق الغار سيجعل بطنك مسطحاً وشعرك كثيف خالي من الشيب ومئات من الفوائد التى لاتحصى.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - إذا كنت تعاني من البدانة الزائدة بشكل كبير وترغب في التخلص من الدهون في معدتك وجعلها مسطحة، وإذا كنت تواجه مشكلة في تغير لون شعرك إلى الرمادي أو لديك مشكلة في البشرة، فإنك ستتمكن من حل جميع هذه المشاكل باستخدام العشبة السحرية المعروفة باسم "ورق الغار" أو "ورق اللوريل"، والتي تحمل أهمية كبيرة في العديد من جوانب حياتنا، وهذا ما سنتعلمه سويًا.

كيفية تحضير وصفة ورق الغار للتخلص من الدهون:

لقد أثبتت هذه الوصفة فعاليتها في التخلص بشكل سحري من دهون البطن. يمكنك تحضير هذه الوصفة على النحو التالي:

1. ضع ثلاثة أعواد من القرنفل في كمية مناسبة من الماء مع بعض أوراق الغار.

2. دعهما ينقعان معًا لمدة.

3. قم بتصفية الخليط واشرب الماء يوميًا على معدة فارغة، بالإضافة إلى تناوله قبل تناول أي وجبة إفطار.

4. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة من خل التفاح إلى الشراب لزيادة معدل حرق الدهون داخل الجسم.

كيفية استخدام ورق الغار لصبغ الشعر والتخلص من الشعر الأبيض:

نظرًا للفوائد الكثيرة التي يحتويها ورق الغار، فهو أيضًا فعال للغاية وسريع في التخلص من الشعر الأبيض وتساقط الشعر، يمكنك القيام بهذا عبر الخطوات التالية:

1. اغلي كوبًا من الماء.

2. أضف الشاي الأسود وأوراق الغار إلى الماء المغلي.

ثم اتركه يبرد تمامًا قبل وضعه على شعرك وامسحه بلطف وبشكل جيد. يجب أن تتأكد من تغطية جميع أجزاء فروة الرأس والشعر بالزيت.

بعد مرور مدة لا تقل عن 60 دقيقة، يجب أن تغسل شعرك جيدًا باستخدام الماء الفاتر. يمكنك استخدام الشامبو والبلسم المعتادين لتنظيف الشعر وترطيبه.