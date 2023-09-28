انت الان تتابع خبر إحدى معجزات القرن ال21.. امرأة تذهل الأطباء بشفائها بأعجوبة من عدوى قاتلة هالكة والمرض الذي أصابها تقشعر له الأبدان! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أذهلت امرأة أسترالية الأطباء بشفائها بأعجوبة من عدوى، يمكن أن تكون قاتلة بعد اللعب مع قطتها، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

تعرضت امرأة من سيدني، تبلغ من العمر 48 عاما، للإصابة بالتهاب الأمعاء والقولون الناخر بعد تعرضها للعدوى ببكتيريا كلوستريديوم تشوفواي، أو المطثية الشوفوية، وهو عامل ممرض نادر أثبت أنه مميت في الحالات البشرية الوحيدة المعروفة، والتي نادرا ما تصيب البشر وعادة ما ترتبط بالساق السوداء المميتة في الأغنام والماشية.

تتضمن الأعراض المرضية المرتبطة بعدوى بكتيريا المطثية الشوفوية التهاب الأنسجة وموت الأمعاء، مما يؤدي غالبًا إلى أعراض مثل انتفاخ البطن والبراز الدموي.

ويُعتقد أن السيدة الأسترالية التقطت العدوى بالبكتيريا عن طريق البستنة دون ارتداء قفازات على يديها بعد اللعب مع قطتها، التي قامت بخدشها، مما أدى إلى إصابتها بجروح مفتوحة، تعرضت بعدها للأتربة.

وعندما تطورت العدوى، تم نقلها إلى المستشفى حيث خضعت "لجراحة طارئة" بسبب الأضرار، التي لحقت بأمعائها وأمضت عشرة أيام في العلاج.

وتمكن الباحثون في جامعة نيو ساوث ويلز من العثور على حالتين أخريين فقط تعرضتا للإصابة بعدوى بكتيريا كلوستريديوم تشوفواي في البشر.

وفي كلتا الحالتين، توفي المرضى بعد إصابتهم بالتهاب الأمعاء والقولون الناخر، وهو مرض معوي مدمر.

وفقًا للدورية الطبية الأسترالية، نجت المرأة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، وتعطي قصتها المذهلة الآن الأمل في أن يتمكن الآخرون من النجاة من مرض كان "يُعتبر في السابق مميتًا". يؤثر التهاب الأمعاء والقولون الناخر عادة على الأطفال، وخاصة الأطفال المبتسرين، بسبب عدم تطور الجهاز الهضمي لديهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للالتهاب وتلف الأنسجة في الأمعاء. المضادات الحيوية المبكرة

يعتقد الباحثون الآن أن المضادات الحيوية المبكرة والجراحة والعلاج بالأكسجين عالي الضغط تُظهر أن العامل الممرض بكتيريا كلوستريديوم تشوفاي يمكن القضاء عليه.

إصابات الحيوانات

في الأغنام، يرتبط المرض المميت في كثير من الأحيان بالجرح نتيجة للقص، أو إرساء الذيل أو الإخصاء أو إصابة النعاج عند الحمل أو إصابة السرة بعد الولادة بوقت قصير..