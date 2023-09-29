انت الان تتابع خبر كوراث ستقلب العالم رأساً عن عقب.. ليلى عبداللطيف تفجر مفاجأة ستجعل شعر الرأس يقف من شدة الهول والصدمة ..ربنا يستر .!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زعمت العرافة ليلى عبد اللطيف أن نهاية العام 2023 ستشهد كوارث دامية، حيث توقعت أن تكون الشهور الأخيرة من هذا العام مقلقة وخطيرة على بعض دول العالم، وخاصة لبنان.

وأشارت إلى أن أسواق اللحوم والدواجن ستشهد ركودًا بسبب ظهور أمراض تصيب الدواجن، مما دفعها لتحذير الجميع بتخزين الغذاء والدواء.

وذكرت العرافة اللبنانية أن فرنسا ستواجه حالة طوارئ بنهاية العام الحالي، وخاصة في العاصمة باريس. وربطت هذه التوقعات بحدث مؤسف، حيث أشارت إلى أننا سنسمع عن مقتل ملياردير معروف في العالم، وقد يكون هذا الشخص أجنبيًا وليس عربيًا، وستكون وفاته في ظروف غامضة تثير ضجة إعلامية عالمية.

وتنبأت ليلى عبد اللطيف أيضًا بحدث خطير سيحدث في نهاية عام 2023، حيث أشارت إلى أن العالم سيشهد تفجيرات في أحد المستشفيات، وسيتعرض هذا المستشفى لقصف جوي بواسطة صواريخ في دولة تعاني من آثار الحروب. وأكدت أن هذا الحدث سيكون محط اهتمام وسائل الإعلام العالمية، مشيرة إلى أنه سيحدث خارج لبنان.

وفيما يتعلق بالجانب السياسي، توقعت عبد اللطيف أن يتم فرض المزيد من العقوبات الدولية على الحرس الثوري الإيراني، ومن المتوقع أن ترد إيران بإجراءات مماثلة. ومن المتوقع أن تكون روسيا والصين حليفتين لإيران في هذا السياق.

وفقًا لتوقعات عالمية في مجال الفلك، يتوقع أن تتعرض إحدى أكبر المصارف العالمية لفضيحة كبيرة قد تؤدي إلى حدوث كارثة مالية واقتصادية هائلة، وربما حتى إفلاسها وإغلاقها فيما بعد. وفي الوقت نفسه، أشارت تلك التوقعات إلى أن بعض السجون في دولة غير معروفة قد تجد نفسها خالية من السجناء بسبب مشاكل في توفير الطعام والمواد الغذائية.

ومن جهة أخرى، تنبأت ليلى عبد اللطيف بوقوع كارثة طبيعية في اليابان قد تتسبب في مئات الضحايا وتترك آثارًا وخسائر جسيمة في بنية البلاد. ولكنها لم تتوقف عند تنبؤاتها بالأحداث التي ستحدث على الأرض فقط، بل أشارت أيضًا إلى أن الأنظار ستتجه نحو كوكب المريخ حيث سيحدث حدثًا مؤسفًا سيثير قلق العالم ويدفع ببعض الدول إلى اتخاذ تدابير احترازية لمواجهته.