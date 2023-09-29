انت الان تتابع خبر حادثه يقشعر لها الأجساد… أم شكت بإبنتها فوضعت لها كاميرا مراقبة بغرفة نومها وعندما فتحتها كانت المفاجأة المزلزله التي صعقتها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في عصرنا الحالي، يعاني الأفراد من فقدان مفهوم الأسرار والخصوصية. توجد الكثير من الهواتف الذكية والكاميرات في العالم، ولا يمكن لأي شيء أن يبقى مخفيًا. أصبحت الكاميرات وسيلة أمان حيوية، حيث تم تركيبها في المنازل وعلى الطرقات وفي المؤسسات والهيئات لحماية الممتلكات ومراقبة الأطفال. توفر الكاميرات شعورًا بالأمان، حيث يمكن للأشخاص معرفة مكان أطفالهم طوال اليوم عبر الهواتف المتصلة بالكاميرات في المنازل.

ومع ذلك، في بعض الأحيان تكشف الكاميرات أفعالًا غريبة تثير الدهشة. على سبيل المثال، قامت امرأة تدعى "آشلي" بتثبيت كاميرات مراقبة داخل غرفة أطفالها للتأكد من سلامتهم طوال الوقت. وما اكتشفته كان مثيرًا للقلق.

نظرًا لوجود الكاميرات في غرفة أطفالها الأربعة، قررت الأم الإنجليزية آشلي تثبيت كاميرا مراقبة داخل الغرفة للتأكد من سلامتهم وراحتهم أثناء غيابها في العمل. وفي أحد الأيام، عندما فتحت هاتفها المتصل بالكاميرا لتفقد أطفالها، شاهدت مشهدًا صادمًا ومخيفًا. كانت هذه المفاجأة صدمة كبيرة لها، حتى أنها قررت ترك عملها والذهاب إلى المنزل على الفور.

في تلك المفاجأة المروعة التي أرعبت الأم، كانت الأصوات الغريبة وغير المألوفة هي العنصر الرئيسي. سُمِعَ صراخًا وأصواتًا غير معتادة تثير الريبة والخوف في نفس الوقت. وعندما دخلت غرفة الأطفال، وجدت كل الأمور على ما يُرام. ومع ذلك، بعد التحقيق والتدقيق، اكتشفت أن هناك شخصًا قد اخترق كاميرا المراقبة من خلال التطبيق وكان يُسبب هذه الأصوات المرعبة.