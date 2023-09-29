انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تصعق المصريين بنبوءة مزلزلة ومفزعة.. الكارثة العظمى قد تحدث للزعيم عادل إمام!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تُعَدُّ توقعات الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف جديّة ومثيرة للاهتمام، حيث تمتلك سجلاً حافلاً من التوقعات التي تحققت في الماضي. وفي آخر توقعاتها، تحدثت عن وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي، الذي توفي مؤخرًا بعد صراع مع مرض السرطان. وقد أعلنت قناة "الجديد" اللبنانية عن هذه التوقعات، وأثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وفي توقعاتها لعام 2023، أشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن شخصية فنية معروفة ستفارق الحياة بسبب مرض السرطان بعد معاناة طويلة على سرير المرض. ومن المتوقع أن يتسبب هذا الخبر في حدوث ضجة كبيرة وتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وعندما سألها المذيع اللبناني عن جنسية هذا الفنان، أكدت ليلى عبد اللطيف أنها لا تعرف.

وفي تطور آخر صادم، توقعت الفلكية اللبنانية أن يكون اسم الفنان الكبير عادل إمام حاضرًا بشكل كبير في العالم. وقد أثار هذا التوقع قلق الجميع، خاصةً بسبب الشائعات المتكررة حول تدهور صحة عادل إمام وحتى وفاته. ومن المتوقع أن يكون لهذا التوقع تأثير كبير على الجمهور والصناعة الفنية بشكل عام.