انت الان تتابع خبر زلازل يومية في مصر.. البحوث الفلكية تطلق صافرة الانذار وتوجه نداء عاجل لسكان هذه المناطق والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الدكتور جاد القاضي، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن حقيقة وقوع زلازل يومية في مصر، والتي يتم رصدها وتسجيلها، لكنها غير محسوسة ولا يشعر بها المواطنون.

وأوضح الدكتور القاضي أن زلزال المغرب الأخير ليس له أي تأثير على الأراضي المصرية، وذلك بسبب المسافة البعيدة بين البلدين التي تصل إلى 3200 كيلومتر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التراكيب الجيولوجية والصدوع التي حدثت في زلزال المغرب تختلف تمامًا عن تلك الموجودة في الأراضي المصرية.

وأكد الدكتور القاضي أن 90% من الزلازل التي تحدث في مصر غير محسوسة، وذلك بسبب ضعف قوتها التي لا تتجاوز 2 درجة على مقياس ريختر. ويشير إلى أن بعض الهزات قد تكون محسوسة من حين لآخر، ومصدرها يكون خارج الأراضي المصرية مثل القوس الهيليني أو شرق المتوسط.

وبالنسبة للمناطق المعرضة للزلازل في مصر، يشير خبراء المعهد إلى أنها تتركز بشكل رئيسي في مناطق محددة مثل شمال وشرق البحر الأحمر ومنطقة دهشور جنوب القاهرة وأبو زعبل والخانكة شمال شرق القاهرة، بالإضافة إلى منطقة كلابشة في أسوان.