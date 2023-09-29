لأصحاب القلوب القوية فقط...عروس يذهل العالم ويضحى بنفسه من أجل عروسته ويقوم بهذا الشيء لحمايتها .. شاهد بالصورة!!

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الرياض - روايدا بن عباس - تم توثيق لحظات الرعب الأولى قبل وقوع كارثة حريق صالة الأفراح في منطقة الحمدانية في العراق، حيث أدى الحادث إلى وفاة وإصابة العشرات من الحضور.



ظهر في الفيديو العريس وهو يمسك بيد العروس ويسيران معًا إلى وسط القاعة ويرقصان رقصة الزفاف، لحظات قبل وقوع الكارثة الفظيعة.

لكن العروسان كانا من الأشخاص الذين تمكنوا من النجاة من الحريق المأساوي الذي أودى بحياة العديد من الأشخاص وأصاب العديد آخرين. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن عدد الوفيات بلغ 93 وعدد الإصابات تجاوز 100 حالة.



وأوضحت الداخلية العراقية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع بسبب انعدام شروط السلامة في الصالة، وأشارت إلى أن نتائج التحقيقات النهائية ستعلن قريبًا وسيتم محاسبة جميع المسؤولين عن الحادثة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 14 مشتبهًا بهم، بينهم 10 عمال وصاحب الصالة و3 أشخاص آخرين متورطين في إشعال الألعاب النارية التي أدت إلى الحريق.