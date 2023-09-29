انت الان تتابع خبر والد العروسة المغربية يصدم الحاضرين ويوثق بجرأة صادمة لحظات لإبنته في ليلة الدخلة والعريس يذهل عروسته بفعل لا يخطر على بال!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة مغربية قدمت لخطبتها رجل سعودي، وقد أثارت هذه اللقطة جدلاً وتساؤلات بين النشطاء. في الفيديو، يظهر والد الفتاة وهو يعد مبلغًا من المال قدره مليون ريال سعودي على السرير، معبرًا عن تهانيه للعروسين ومتمنيًا لهم التوفيق في حياتهم الزوجية. ويمكن سماع صوت العروس وهي تعبّر عن سعادتها ودهشتها، مؤكدة أن هذا هو مهرها من عريسها السعودي.

من جانبه، أكد العريس أنه لا يزال هناك ذهب قدمه للعروس، بالإضافة إلى الهدايا السابقة والقادمة التي ستعوضها عن كل شيء، وأيضًا مبلغ من المال لطليق الفتاة. وقد فاجأ العريس الجميع بكرمه وسخائه، وتجاوز بذلك كل التوقعات.

لم يفهم والد الفتاة ما قاله العريس بالضبط، حيث كان منشغلاً بالأموال، لذا طلب منه الشرح والتوضيح. وعندئذٍ، تدخلت العروس لتوضيح الأمر لوالدها، مؤكدة أن هناك المزيد من الهدايا والمفاجآت في انتظارها، وهي تحاول حساب قيمة المال بالدرهم المغربي وتعبّر عن دهشتها وإعجابها بكرم العريس.