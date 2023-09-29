اقوى من إبرة الأنسولين..عشبة جبارة من رب العباد تخفض السكر التراكمي خلال ثواني!!

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الرياض - روايدا بن عباس - يمكن لعشبة “الجينسنغ” الخارقة أن تخفض نسبة السكر في الدم خلال 30 دقيقة فقط من تناولها وفق ما أفاد موقع “إكسبريس” البريطاني.

وقال الموقع في تقرير تحت عنوان “الغذاء الخارق المعزز للمناعة والذي يخفض نسبة السكر في الدم خلال”30 دقيقة”، إنه في مقابل التوصيات بتجنب الكربوهيدرات المكررة، فإنه لحسن الحظ أظهرت الدراسات أن هناك أطعمة أخرى لها أثار معاكسة على جلوكوز الدم مما يساعده على الانخفاض في فترة زمنية قصيرة.

والكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض، والمعكرونة، والأرز، وكذلك الحلوى والمشروبات الغازية والسكر والحلويات، تميل إلى إحداث ارتفاعات حادة في نسبة السكر في الدم، ويمكن أن تزيد من مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

ووجدت الدراسات أن”الجينسنغ”، وهي نبتة جذرية توصف بخصائصها المضادة لمرض السكري، وثبت أنها تخفض مستويات السكر في الدم في غضون نصف ساعة فقط.

لاحظت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Journal of Medicinal Food انخفاضا ملحوظا في مستويات الجلوكوز في الدم بعد 30 دقيقة من تناول مجموعة من الأشخاص الذين يعانون من اختلال الجلوكوز الصومي الجينسنغ الأحمر الكوري.

وفقًا لتقرير من وكالة "سبوتنيك"، تشير هذه الدراسة إلى أن الجينسنغ الآسيوي والأمريكي يمكن أن يقلل من نسبة الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري من النوع الثاني. هذه الدراسة تعتبر واحدة من العديد من الدراسات التي تؤكد فوائد الجينسنغ في تحسين صحة الإنسان.

وفي تحليل تلوي عام 2016، تم اكتشاف تحسن في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والبروتينات الدهنية منخفضة الكثافة بعد استخدام الجينسنغ. يمكن أن يعزى هذا التأثير إلى الألياف القابلة للذوبان في الجينسنغ، التي ترتبط بجزيئات الكولسترول في الجهاز الهضمي وتسحبها خارج الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخلص الجينسنغ أن يساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ونظرًا لتركيز الجينسنغ العالي من مضادات الأكسدة، فإنه يمكن أيضًا أن يعزز مناعة الجسم ويحمي من الأمراض. فإن الحماية المضادة للأكسدة التي يوفرها الجينسنغ يمكن أن تمنع نمو الخلايا السرطانية وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 16٪.

ومع ذلك، يجب استخدام الجينسنغ بحذر، حيث يمكن أن يسبب الاستهلاك الزائد له على المدى الطويل ظهور أعراض جانبية مثل الإسهال والأرق والصداع وسرعة ضربات القلب وتقلبات ضغط الدم.