انت الان تتابع خبر خذوا حذركم العد التنازلي بدأ من الليلة.. العرافة ليلى عبداللطيف تطلق صفارة الانذار في مصر بتنبؤاتها المرعبة الكارثية؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أشارت اللبنانية ليلى عبداللطيف، المعروفة بلقب "سيدة التوقعات"، إلى أن الأيام القادمة ستحمل كارثة للمصريين وذلك في توقعات حديدة أطلقتها على قناتها بموقع يوتيوب.

وقالت ليلى عبد اللطيف أن الأنظار ستتجه إلى نهر النيل في مصر بسبب وقوع حدث ما وتوقعت أن تشهد بعض مطارات دول العالم مرحلة إغلاق وإيقاف الرحلات الجوية وهذه الإجراءات ستؤدي إلى حالة من البلبلة والهلع بين الناس.

وتنبأت بأن العالم سيغلي جراء وقوع حدث عالمي وعدد من الدول تعلن حالات الطوارئ وبعض الدول تتأهب وتستعد لمواجهة تداعيات هذا الحدث.

وتوقعت وقوع أحداث مؤسفة تطال بعض الأماكن في أكثر من دولة عربية وأجنبية حول العالم وأن العالم سيشهد عملية اغتيال على أرض أحد المطارات وستكون ضحية هذا الاغتيال إحدى الشخصيات المعروفة.

كما توقعت أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة وأن تدخل صناعة السيارات الصديقة للبيئة. ومن بين التوقعات الأخرى، توقعت ليلى عبداللطيف أن تعلن مصر عن حدث طبي غير مسبوق في العام 2023، بالإضافة إلى إنتاج فيلم أو مسلسل يصور حياة الفنان الراحل عمر الشريف وفاتن حمامة.