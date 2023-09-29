انت الان تتابع خبر يعادل حجم الأرض 10مرات.. اكتشاف كوكب جديد صالح للحياة، ودول كاملة تقرر الانتقال اليه سريعًا.. تعرف على تفاصيل جنونية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم عرض تقرير فيديو بعنوان "اكتشاف كوكب جديد قد يصلح للحياة" في برنامج صباح العربية المذاع على قناة العربية.

ووفقًا للتقرير، يبدو أن هناك حياة في كوكب في الفضاء، حيث رصد العلماء في وكالة ناسا شيئًا مثيرًا وهو وجود حياة على كوكب يبعد عن الأرض بمسافة 120 مليون سنة ضوئية. وأفصحت مذيعة البرنامج عن أن ما توصل إليه العلماء يعزز الأمل في وجود حياة في مكان آخر غير الأرض، ولكن يواجهون صعوبة في الحصول على صور من هذا الكوكب. وأشارت إلى أن العلماء يتوقعون الحصول على صور بعد عام، وأن حجم هذا الكوكب يعادل ثمانية أضعاف حجم الأرض.