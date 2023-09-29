انت الان تتابع خبر اعجاز رباني لامثيل له... هذه العشبة قلبت موازين عالم الطب.. قادره على القضاء على السرطان وتدمر 98% من الخلايا السرطانية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توصل باحثون من جامعة كاليفورنيا الأمريكية إلى أن نبتة "أرتيميسيا" قد تكون علاجًا فعالًا في مكافحة سرطان الرئة. يؤكد العلماء الأمريكيون أن استخدام هذه النبتة بمفردها في العلاج يقلل من انتشار الخلايا السرطانية بنسبة 28%. ولكن إذا تم إضافة الحديد إلى العلاج، فإن المزيج سيدمر الخلايا السرطانية تمامًا.

بالإضافة إلى ذلك، أثبتت التجارب أن النبتة ليس لها أي تأثير سلبي على الخلايا السليمة، وتقلل أيضًا من تكاثر الأورام الخبيثة.

من المقرر بيع الدواء المستخلص من هذه النبتة لمرضى سرطان الرئة.

في وقت سابق، كشف العلماء عن استخدام بيض الدجاج المعدل وراثيًا في البحث عن علاج للسرطان. ومن المتوقع أن تساهم هذه الطريقة الغريبة في خفض تكاليف العلاج الحالية للسرطان بشكل كبير.