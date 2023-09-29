انت الان تتابع خبر فطيرة للفطار او للعشاء.. حضريها بسرعه فوريه بدون عجن وبدون حليب او اختمار حضريهم بأخر دقائق وبحشوة ذات مذاق ولا أروع..؟والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد ذلك، قم بمزج المكونات جيداً حتى تمتزج بشكل جيد.

ثم، أضف السكر والزيت واستمر في الخفق حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك، أضف الفلفل الأسود وبودرة التوم والملح واستمر في الخفق.

ثم، أضف الدقيق الأبيض تدريجياً واستمر في الخفق حتى تتكون عجينة متماسكة.

بعد ذلك، أضف الماء تدريجياً واستمر في الخفق حتى تصبح العجينة لينة ومتماسكة.

اترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق.

قسم العجينة إلى كرات صغيرة وافرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق.

ضع ملعقة من الحشوة في وسط كل قرص عجينة وقم بطي الجوانب حول الحشوة لتشكيل فطيرة.

سخن مقلاة على نار متوسطة واطهي الفطائر من الجانبين حتى تصبح ذهبية اللون.

قدم الفطائر الساخنة وتمتع بطعمها الرائع.

نأمل أن تستمتعوا بهذه الوصفة اللذيذة والسهلة التحضير. بالهناء والشفاء!

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تُمزج جميع المكونات جيدًا في وعاء، ثم يُضاف ملعقة كبيرة من السكر وملعقة كبيرة من الحليب البودرة و 5 أكواب من الدقيق الأبيض. يُخلط المكونات جيدًا ثم يُصفى في مصفاة ويُترك ليُرتاح لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك، يُبدأ في طهي العجينة على شكل كريب في مقلاة غير لاصقة ويُحشى بالحشوة الموضحة في الفيديو أدناه. ثم يُوضع في مقلاة مدهونة بالزبدة أو الزيت حتى يتحول إلى لون ذهبي من الجهتين.