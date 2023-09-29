انت الان تتابع خبر قنبلة فرد سحرية.. كيراتين طبيعي لفرد الشعر من أول مرة هتشوفي نتيجة مبهره في شعرك مش هتصدقيها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الشعر هو تاج المرأة، وحلم كل فتاة أن يكون شعرها ناعمًا ومستقيمًا، خاصةً صاحبات الشعر المجعد أو الخشن، وقد ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من المنتجات الكيميائية التي تُستخدم لفرد الشعر.

ولكن هذه المنتجات قد تلحق الضرر بالشعر على المدى الطويل، لذا، تبحث الكثير من النساء عن طرق طبيعية لفرد الشعر، ومن هذه الطرق استخدام كيراتين الزيوت الطبيعية.

كيراتين الزيوت السبعة لفرد الشعر وصفة الزيوت السبعة لفرد الشعر هي وصفة طبيعية تساعد على فرد الشعر المجعد وجعله أكثر سلاسة ولمعانًا، وتتكون الوصفة من سبع زيوت أساسية، لكل منها فوائده الخاصة للشعر، وهي:

زيت الزيتون: يمنح الشعر النعومة والترطيب، ويساعد على فك التشابك. زيت اللوز الحلو: يعالج جفاف الشعر ويجعله أكثر مرونة.

زيت الأرجان: يقوي الشعر ويحميه من التلف. زيت الخروع: يعزز نمو الشعر ويمنع تساقطه. زيت إكليل الجبل: ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد على نمو الشعر. زيت اللافندر: يعالج قشرة الشعر ويمنح الشعر رائحة جميلة. زيت النعناع: ينشط فروة الرأس ويمنح الشعر لمعانًا.

طريقة تحضير كيراتين الزيوت الطبيعية للشعر اخلطي جميع الزيوت معًا في وعاء صغير. سخني الخليط قليلًا في الميكروويف أو على نار هادئة. دلكي الخليط على شعرك المبلل، واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

قومي بغسل شعرك باستخدام الشامبو والماء الفاتر. قومي بتكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج. تعمل الزيوت السبعة على ترطيب الشعر وجعله أكثر نعومة. تساعد الزيوت السبعة في علاج جفاف الشعر وتقصفه. تحمي الزيوت السبعة الشعر من التلف وتعزز نموه وتمنع تساقطه. تعالج الزيوت السبعة قشرة الشعر وتمنحه رائحة جميلة.