انت الان تتابع خبر "فاجعة تهز لبنان"... زوج يقتل زوجته وابنته بطريقة وحشية دون أن يرف له جفن ... والسبب صادم للغاية ستنصدم عند معرفته!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وفقًا لتقارير وسائل الإعلام النرويجية، تم العثور على جثتين لأم وطفلتها في منزل بمدينة كريستيانساند صباح يوم الأربعاء. وقد تم الإبلاغ عن الحادث للشرطة من قبل أحد الأشخاص الذين كانوا يزورون المنزل.

تبين أن الضحيتين هما امرأة لبنانية تدعى إيمان طلال حجار وابنتها مريم البالغة من العمر 8 سنوات.

في مؤتمر صحفي، أعلنت مفتشة الشرطة سيسيلي بيدرسن أنه تم تلقي بلاغ عن جريمة عنف خطيرة في الساعة 1:21 ظهرًا، وعند وصول الشرطة إلى المكان، تم العثور على الجثتين في المنزل.

أفاد أحد الجيران الذي كان في منزله المجاور بأنه سمع صراخًا وعويلًا في المنزل، وعندما وصلت دورية الشرطة، تم إغلاق المنطقة بالكامل، ولا يزال صوت الصراخ يرن في أذنه.

تعليقًا على الحادث، صرحت مديرة التعليم في كريستيانساند، كريستين إيديت روبستاد، أنه سيكون يومًا حزينًا جدًا لأطفال المدارس. وأضافت أنه سيتم تنظيم استقبال خاص للطلاب من قبل المعلمين المتخصصين للاستماع إلى مشاعرهم ورعايتهم بأفضل طريقة ممكنة. وأعربت عن صعوبة وصف ما حدث، مشيرة إلى أنه أمر فظيع للغاية.

ونقلت مصادر أن الضحيتين كانتا من مدينة طرابلس في لبنان، وتحديدًا من منطقة باب الرمل.

قال المتحدث إن هناك شكوك حول تنفيذ الجريمة وتركزت حول طليق الزوجة القتيلة والد الطفلة المختفية حاليًا في النرويج.

أوضح أن الزوجة المتوفاة قد طلقت بعد عودتها من لبنان إلى النرويج قبل شهرين، وبعد وقوع الجريمة تم الاستماع إلى أن الطليق مختفٍ وكان قد هدد بقتل زوجته إذا أصرت على الطلاق.

وختم المتحدث بأن الضحيتين ستدفنان في النرويج وأن التحقيقات ما زالت جارية في هذه الجريمة المروعة التي تم تنفيذها بطريقة الذبح وهزت المجتمع النرويجي واللبناني على حد سواء.