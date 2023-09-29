انت الان تتابع خبر كارثة القرن ال21.. العرافة ليلى عبداللطيف تُثير رعب وفزع الجميع وتبكي على الهواء مباشرة بعد تنبؤها بتوقعات مُميتة! ونيشان ينصدم .. هذا ما سيحدث قبل نهاية 2023.!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حذرت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف الجميع بأخذ الحيطة والحذر، موضحة ماسيحدث بداية العام المقبل.

وزادت شهرة العرافة اللبنانية بعد أن تحققت الكثير من توقعاتها، فعادت مجدداً بتوقعات جديدة حول مصر والوطن العربي. حيث توقعت العرافة تقدماً كبيراً في مصر على الصعيد العسكري والاقتصادي وتحسن العلاقات المصرية التركية، وكانت قد توقعت زيارة أردوغان للسعودية والإمارات وتحسن العلاقات، كما توقعت الحداد في المغرب، وحرباً في السودان واحتجاجات وفوضى في تونس.

حيث توقعت العرافة تحالفاً كويتياً صينياً والصين ستقود مصالحها بين الخليج وإيران وسيكون هناك زيارات عربية لإيران، إضافة إلى توقعها تشكيل حلف عسكري عربي مشترك بين جميع الدول العربية وهو ما بدأت تظهر ملامحه بالفعل فقد أعلن الملك الأردني أنه سيتم تشكيل ناتو عربي بقيادة السعودية.

وعن توقعاتها التي تخص الوطن العربي والعالم، فقد توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث زلزال مرعب في الولايات المتحدة الأمريكية وسيكون أكبر كارثة تضربها، وسيسبب الكثير من الضحايا والدمار وستكون الأنظار متجهة نحو البحر.

في تلميح إلى امكانية حدوث تسونامي، وستكون المشاهد المرعبة من أفلام الكوارث الطبيعية التي شاهدها الناس واقعاً في أمريكا، كما توقعت أن يضرب نيزك أو مذنب سيضرب منطقة تقع بين أمريكا ودول مجاورة.

توقعت العرافة اللبنانية ظهور وباء خطير في إحدى الدول، وتوقعت أيضًا أن تتم عزل هذه الدولة وأن تصبح مشابهة لمدن الأشباح. وتنبأت أيضًا بظهور سلاح جرثومي خطير للغاية ينتقل بسرعة عبر الهواء ويتسبب في انتشار وباء خطير في ألمانيا. وعلى الرغم من أن ليلى عبداللطيف توقعت انتشار فيروس كورونا قبل ظهوره وتنبأت بظهور مرض جديد للقردة في بداية العام، إلا أن هذه التصريحات أثارت جدلاً كبيرًا بعد أن طالب الجمهور بإيقاف الحلقة فورًا