انت الان تتابع خبر فيديو جديد لفاجعة زفاف الحمدانية بالعراق.. اتفرج : لحظة تساقط قطع اللهب على رؤوس المعازيم..لقطات ابكت الحجر!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وثق مقطع فيديو متداول اللقطات الأولى لفاجعة زفاف قضاء الحمدانية في العراق والتي تسببت في وفاة أكثر من 120 شخصًا. أظهر الفيديو وصول الألعاب النارية إلى السقف الذي كان قابلًا للاشتعال بسبب وضع الأقمشة عليه، حيث تساقطت قطع اللهب على المدعوين وحاصرتهم النيران. أعلنت وزارة الصحة في محافظة نينوى العراقية عن ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 120 شخصًا في حريق قاعة عرس بالحمدانية ليلة الثلاثاء. أعلن وزير الداخلية أن الحريق اندلع بسبب الألعاب النارية، مما أدى إلى انهيار سقف البناية على المواطنين. بدأت الأجهزة الأمنية المتواجدة الآن في قضاء الحمدانية في تفقد مواصفات السلامة والأمان في القاعة المنكوبة.