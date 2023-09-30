انت الان تتابع خبر سم قاتل ومميت.. خمسة أطعمة تحتوي على سم انتبه أن تتناولها بعد خلطها مع اللبن حتى لو كنت ستموت من الجوع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اللبن من الأطعمة المفيدة للجسم، حيث يحتوي على عناصر غذائية مهمة. ومع ذلك، هناك بعض الأطعمة التي إذا تم تناولها مع اللبن يمكن أن تسبب مشاكل صحية.

عند هضم الأطعمة في المعدة والأمعاء، يتكون ترسب سام في الدم والكلى عند تناول هذه الأطعمة مع اللبن. وهنا هي الأطعمة الخمسة التي يجب تجنب تناولها مع اللبن:

1. السمك: عند تناوله مع اللبن، يتشكل كالسيوم غير قابل للذوبان يعرقل امتصاص الكالسيوم الذي يسبب بطء النمو لدى الأطفال وألم في المعدة.

2. الحمضيات: تناول البرتقال مع اللبن يعرقل استفادة الجسم من البروتين الهام لبناء الجسم وتجديد الخلايا.

3. الفسفور: السمك يحتوي على الفسفور واللبن يحتوي على الكالسيوم، تناولهما معًا يؤدي إلى تعارض العنصرين ويسبب الإسهال وجفاف الشعر.

4. تسخين السكر مع اللبن: عند تسخين اللبن مع السكر، يتفاعل السكر مع الليسيين المفيد للجسم ويحوله إلى للسيين الضار على الصحة والجسم.

5. الشوكولاتة: تناول الشوكولاتة مع اللبن يعرقل امتصاص الحديد في الجسم ويسبب نقصه في الدم.

تناول اللبن أو إضافته مع العصائر الحمضية يعمل على عرقلة عملية الهضم والامتصاص، وخاصة إذا كانت المعدة من النوع الحساس. قد يؤدي ذلك إلى حدوث ألم في المعدة وإسهال شديد نتيجة انخفاض درجة الحموضة في اللبن.

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب تناول هذه الأطعمة بعد تناول اللبن بما لا يقل عن ساعة، أو قبل تناوله بما لا يقل عن ساعة، حتى لا تتعارض أو تتفاعل العناصر الغذائية وتكون ترسبات معدنية سامة تؤذي أجهزة الجسم.