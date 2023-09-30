انت الان تتابع خبر زيت الزيتون والثوم والقرنفل.. خلطة سحرية مجنونة تشعلل زوجتك وتنعش حياتك .. جربها ليلة واحدة فقط ولن تستغني عنها ابدت!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعد الضعف الجسدي من بين أكثر المشكلات التي تؤرق الرجال، مما يدفعهم إلى استخدام طرق مختلفة للتغلب عليه، والتي قد يكون لها تأثير سلبي كبير، وعلى رأسها تناول الفياجرا.

أسباب الضعف

وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى إصابة الرجال بالضعف، والذي قد يكون بسبب تناول الأدوية المضادة للاكتئاب والمدرة للبول، أو قد يكون بسبب الإصابة ببعض الأمراض مثل الاضطرابات العصبية والاكتئاب وأمراض الأوعية الدموية وأمراض الكلى.

كما أن هناك بعض الممارسات الضارة التي قد تتسبب في إصابة الرجال بضعف الانتصاب؛ مثل عدم ممارسة الرياضة والتدخين وتناول المخدرات والمواد الكحولية ، وينصح الخبراء بتجنب تناول الفياجرا لتأثيراتها الضارة على الرجال، واستبدالها بالأطعمة والوصفات الطبيعية التي تعمل على زيادة كفاءة القدرة الجسدية



وصفة طبيعية لزيادة القدرة

وهناك وصفة طبيعية ينصح الخبراء بتناولها؛ لتأثيرها القوي على القدرة الجسدية للرجل، بالإضافة إلى أنها تساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية .. ولتجهيز هذه الوصفة، عليك بإحضار 5 فصوص ثوم مفرومة، وإضافة القرنفل المطحون إليها، ثم وضع زيت الزيتون وخلطها جيدًا.



وللحصول على نتيجة جيدة، ينصح بتناولها قبل ممارسة العلاقة بساعة أو في الصباح بشكل يومي.