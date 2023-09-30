انت الان تتابع خبر نبتة سحرية المفعول تخفض السكر التراكمي بالدم خلال 30 دقيقة.. أقوى من إبرة الانسولين والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تشير بعض الدراسات إلى أن بعض النباتات لديها تأثير كبير في خفض مستويات السكر في الدم، ولذلك ينصح الأطباء مرضى السكري بتناولها كجزء من نظامهم الغذائي. أظهرت دراسة نشرت في مجلة Biomedical Reports الطبية البريطانية فاعلية هذا النوع من النباتات في خفض نسبة السكر في الدم.

تمت الدراسة على 42 شخصًا من اليابان، تتراوح أعمارهم بين 21 و64 عامًا، وكانت مستويات السكر في الدم لديهم أعلى من المتوسط. تم تناول الأشخاص الأطعمة التي تحتوي على كرنب الكالي مع وجبة عالية الكربوهيدرات، لاختبار مدى فاعلية هذا الخضار في ارتفاع سكر الدم.

بعد مرور 30 إلى 120 دقيقة من تناول وجبة الاختبار، تم قياس متوسط مستويات السكر في الدم. وتبين أن متوسط مستويات السكر في الدم كان أقل بشكل ملحوظ في مجموعة تناول كرنب الكالي.

ووجد الباحثون أن تناول الكرنب يثبط الزيادات في مستويات الجلوكوز بالبلازما بعد الأكل، وذلك بسبب انخفاضه في السعرات الحرارية والكربوهيدرات. وبناءً على هذه النتائج، يمكن أن يكون تناول الكرنب جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي لمرضى السكري.