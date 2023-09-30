انت الان تتابع خبر رجل سعودي طلق زوجته الطبيبة بعد نصيحة أحد المقربين.. وأثناء العدة اكتشف مفاجأة أصابته بالصدمة والذهول!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الراوي سعيد السعيد عن قصة رجل تزوج طبيبة، لكنه كان منزعجًا من طبيعة عملها وحدثت بينهما الكثير من المشاكل. وأوضح السعيد أن هذا الشخص طلق زوجته بناءً على نصيحة أحد المقربين له.

وأثناء شهور العدة، تفاجأ بأن نفس الشخص الذي نصحه بتطليقها، تقدم لخطبتها قبل أن تكمل عدتها، ما أصابه بالصدمة.

واستطرد قائلاً: ونصحته بعد وقوع هذا الموقف أن لا يترك بابه مفتوحًا لأحد يصلح بينه وبين زوجته، وأن يقبل رأسها لأنه ظلمها. ويجب أن يتعلم من هذا الخطأ الشنيع وأن يكتب لصديقه هذا الرسالة ويعاتبه ويخبره بأنه أرجع زوجته.