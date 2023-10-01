انت الان تتابع خبر رغد إبنة صدام حسين تخرج عن صمتها وتفجر أكبر مفاجأة في التاريخ وتحكي هذا السر عن والدها لأول مرة… ما قالته سوف يغير خارطة العالم العربي.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت رغد، ابنة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، عن أسرار جديدة تتعلق بالحفرة التي اعتقل فيها والدها. وأعربت رغد عن ألمها الشديد لمشهد اعتقال والدها خلال الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003.وفي مقابلة مع قناة “العربية”، أكدت رغد أن والدها كان مخدرًا في لحظة اعتقاله، مشيرة إلى أن الأمريكيين أرادوا إظهار ضعف صدام حسين لإرهاب الآخرين وتسهيل اعتقالهم. وكشفت أيضًا أن والدها كان يختبئ في ملجأ مخصص لهذه الفترة، وليس في “حفرة” كما يشاع. وأشارت إلى وجود ملاجئ عسكرية في جميع المناطق التي كان الجيش العراقي يقاتل فيها.توقعات ليلى عبد اللطيف تتحقق.. تشييع جماهيري محزن وحداد يلف شوارع العراق