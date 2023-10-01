سر الخلطة الذي جعلت زيت الزيتون يختفي من الاسواق الأوربية..بهذه الطريقة استخدمه الرجال وجعلوا نسائهم يصرخن طوال الليل!!

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الرياض - روايدا بن عباس - أفادت تقارير إعلامية، أن المنتجين الأوروبيين أوضحوا أن القارة العجوز أوشكت على استنفاد احتياطياتها من زيت الزيتون بسبب الجفاف، كما أن المزارعون على وشك الإفلاس، لافتة إلى أن أوروبا مجبرة على شراء زيت الزيتون من دول أمريكا الجنوبية، وفقاً لما ذكرته صحيفة الجارديان

وعن الأسباب التي تقف وراء الأزمة، أفادت الصحيفة بأن ذلك يعود للجفاف الذي يلحق الضرر بالمحاصيل للسنة الثانية بأوروبا الأمر الذي دفع دول أوروبية لشراء هذا المنتج من دولة مثل تشيلي، لافتة إلى أن الحصاد في إسبانيا انخفض بنسبة 70% 80%، في ظل ذلك فإن العديد من المزارعين على وشك الإفلاس، فيما اشتكى منتجي اليونان من ارتفاع أسعار النفط

وقال رئيس الرابطة المهنية اليونانية لمنتجي زيت الزيتون مانوليس جيانوليس، إن زيادة أسعار النفط تجاوزت 100%، لذلك نتوقع هذا العام أن تنخفض أحجام الإنتاج إلى النصف