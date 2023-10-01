انت الان تتابع خبر ليلى عبد اللطيف تبكي من شدة الخوف وتؤكد خروج الديدان في هذا المكان.. (الله يلطف بنا) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرجت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عن صمتها وبكت بكل شدة بعدما أكدت تحقق خروج الديدان في مدينة بكين الصينية، الأمر الذي صدم الجميع.أثار هذا الخبر الكثير من الجدل، حيث لم يتوقع الكثير من الجمهور أن يحدث هذا بالفعل وتخرج ديدان في يوم من الايام.

دائما مايربط البعض من الجمهور حدوث أي أمر أو ظاهرة في أي دولة، بتنبؤاتها المرعبة، حيث شهدت بكين الصينية ظاهرة أثارت فزع السكان بعد سقوط الديدان على الأرض مثل العاصفة.

وجاء بالفيديو سقوط الديدان فى الشوارع مثل العواصف الممطرة، وفقا لما جاء فى صحيفة “ديلى ستار”، لكن تم تكتيم الخبر حتى لايصاب الناس بالذعر.

من جهة اخرى، تطرقت ليلى عبداللطيف خلال توقعاتها إلى أحدث المستجدات الفنية، كما تنبأت ببعض الأحداث التي سيشهدها العالم وبعض الدول العربية. وتوقعت ليلى عبد اللطيف بأنه خلال الفترة القادمة وفاة شخصية فنية مشهورة بشكل مفاجئ ولظروف غامضة، ويصدم الخبر الأوساط الفنية بما يحدث ضجة على وسائل التواصل والإعلام.

وقالت ليلي عبداللطيف:” إن فرنسا ستعلن حالة الطوارئ في باريس لحدث مؤسف ومقتل ملياردير بارز ومعروف عالميًا في ظروف غامضة، بما يؤدي لحدوث بلبلة في العالم وتفجير أحد مستشفيات العالم، وسيكون في دولة تعاني من ويلات الحرب.”

وتوقعت أيضًا بأن اليابان سيشهد كارثة طبيعية يؤدي لسقوط مئات الضحايا والجرحى وستتوجه الأنظار إلى كوكب المريخ لحدث مؤسف، وسنرى العالم في حالة من القلق والحذر، وبعض دول العالم تتأهب لمواكبة هذا الحدث وموجة صقيع تضرب دول عربية، وتسبب التهابات حادة بالرئة تنتج عنها حالات وفاة وسيتعرض أحد أكبر بنوك العالم لفضيحة كبيرة تؤدي لكارثة مالية، ما يجعل هذا البنك يعلن إفلاسه ويغلق