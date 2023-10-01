انت الان تتابع خبر بسبب كبر حجمة.. عروسة تقضي ليلة الدخلة في المستشفى بسبب ما فعله العريس بدون رحمة ولا شفقة.. وسط خوف ام العروسة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحلم الفتاه كثيرا بان تكون ليله الدخله وليله الزفاف من اجمل الليالي في عمرها وتنتظرها بفارغ الصبر وهو حفل الزفاف حلم كل فتاه وكل شاب بل ايضا حتى الاقرباء يفرحون لهم بهذا اليوم.

يوم الزفاف هو اليوم الذي ينتظره كل شاب وكل فتاه فهو ربما يوما وحيد لهما ولكن في هذه القصه تحول اليوم من بهجه وسرور الى كارثه كبيره نقلت العروس على اثرها على المستشفى واليكم تفاصيل هذه القصه.

بعد انتهى الحفله الزفاف الذي كان مليئا للغايه بالاهل والاصدقاء والاحباب وكان الجميع مسرورا وسعيدا في حفل الزفاف هذا ولكن ما انتهى الفرح انتقل العروسين الى غرفه شقت الزوجيه ومشى الجميع من الاهل والاصدقاء والاحباب يتركوا لهم ان يعيشوا في ليله العمر الخاصه بهم.

وبعد ان ذهب اهل العروسه من حفل الزفاف وودعوها قبل ان يصلوا الى مكانهم جاءهم اتصال ان العروسه قد ذهبت الى المستشفى في الحاله ما اصابهم بالصدمه الكبيره وتوجهه بسرعه كبيره الى المستشفى.

وعندما ذهبوا الى المستشفى وجدوا ان العروسه عليه اثار ضرب مبرح للغايه وعندي سؤال زوجه ما الذي حدث للعروسه تفاجا الجميع برد قاسي من العريس حيث قال ان عاداتهم ان يسمعوا وصيه امهم ووسيط امهم ان يضرب كل عريس زوجته قبل الدخول بها وفعل اخوتي وفعلت انا لكن ابنتهم لم تتحمل الضرب فسقطت بعدما ضربتها بالعصا والاقلام